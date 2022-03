Radreisen: Ruhrtalradweg immer beliebter

Der Ruhrtalradweg beginnt an der Ruhr-Quelle in Winterberg im Sauerland und führt dann über 240 Kilometer bis nach Duisburg. Zielpunkt ist die Landmarke Rheinorange an der Mündung der Ruhr in den Rhein.

Die Landmarke Rheinorange an der Ruhrmündung bei Duisburg.

Er gilt als wichtiger Wirtschaftsfaktor für das Ruhrgebiet, zum Beispiel weil viele Menschen während ihrer Reise in Hotels schlafen und Freizeiteinrichtungen besuchen.

NRW als Radreiseland auf Platz 3

Den ersten Platz belegt der Weser-Radweg, der in Ostwestfalen ebenfalls durch NRW verläuft. An der repräsentativen Befragung des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs haben 10.300 Menschen teilgenommen.

Nordrhein-Westfalen insgesamt landet demnach als Radreiseland hinter Niedersachen und Bayern auf Platz 3. Das wertet der Fahrradverband als Bestätigung für die Arbeit in den vergangenen Jahren: "Wir sehen, dass sich Investitionen in Radwege und eine gute Infrastruktur lohnen" , so Andreas Bittner vom Landesvorstand des ADFC NRW .

