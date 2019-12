Ruhrtal-Engel bescheren Bedürftige und Alleinstehende

Ehrenamtler servieren direkt am Tisch

In einer etwas ruhigeren Ecke der alten Wittener Fabrikhalle sitzt an diesem Donnerstag (26.12.2019) Hans-Peter Skotarzik. Der 59-Jährige ist der Gründer und Vorsitzende der Ruhrtal-Engel. Normalerweise engagiert sich der Verein vor allem für Wittener Kinder und Jugendliche aus verarmten Familien, damit diese eine angemessene und ausgewogene Ernährung bekommen. "Aber an Weihnachten möchten wir gerne alle einladen" , sagt Skotarzik.

Das Weihnachtsmenü wechselt jährlich, bei den vergangenen Malen gab es bereits Gulasch oder auch Rinderbraten. "Dieses Jahr servieren wir Rinderrouladen mit Rotkohl und Kartoffeln ", erklärt Hans-Peter Skotarzik. Und fügt lächelnd an: "Und zum Nachtisch gibt es Torte. Ich habe mir gedacht, dass wir uns das jetzt einfach mal gönnen."

Immer mehr wollen helfen

Hans-Peter Skotarzik

Während Skotarzik über die Vereinsarbeit und die Organisation der Veranstaltung spricht, wuseln rund 40 Ehrenamtler durch die ehemalige Industriehalle. Sie portionieren die Teller, stellen sich unaufgeregt hintereinander an, um kurz darauf mit zwei bis drei heißen Tellern wieder auszuschwärmen.

"Bei uns helfen Leute aus den verschiedensten Schichten mit" , sagt Hans-Peter Skotarzik, "da sind Beamte bei, Apotheker, auch Politiker haben schon einmal mitgemacht." Am heutigen Tag standen plötzlich elf neue Gesichter am Treffpunkt, der immer zwei Stunden vor Beginn der Veranstaltung ist. "Die habe ich zum Teil noch nie gesehen. Aber es ist sehr schön, dass immer wieder neue Leute auf das hier aufmerksam werden und helfen möchten."

"Ich möchte den Menschen einfach etwas zurückgeben"

Ehrenamtlerin Fexhrije Rama

Eine der vielen Helfer ist Fexhrije Rama, genannt "Fee". Die 39-jährige Wittenerin lebt seit 2002 in Deutschland, floh vor dem Krieg im Kosovo. "Wir wurden damals von den Deutschen so gut aufgenommen", erzählt sie, "man hat hier so viel für uns getan. Ich möchte den Menschen einfach etwas zurückgeben. Und es macht mir sehr viel Spaß."

Aus der ersten Hilfsbereitschaft wurde für sie eine Tradition: Schon seit sieben Jahren ist "die gute Fee" am zweiten Weihnachtsfeiertag für die Ruhrtal-Engel im Einsatz. "Es ist irgendwie auch traurig, zu sehen, wie vielen Leuten es in diesem Land nicht so gut geht. Die können sich so ein Essen nicht leisten oder sind ganz allein. Viele kommen seit Jahren zu uns. Man kennt sich. Alle sind dankbar und immer sehr nett" , berichtet sie. Wie viele Essen Fexhrije Rama an diesem Tag an die Tische gebracht hat, kann sie nur schätzen: "Es dürften so an die 100 bis 150 Stück gewesen sein. Genau gezählt habe ich nicht."

Stand: 26.12.2019, 18:21