Ruhr überflutet Ruhrgebietsstädte

In Hattingen lief eine dramatische Rettungsaktion. Die Feuerwehr musste mit Schlauchbooten die Bewohner von Seniorenwohnungen retten. Dort ist auch ein Campingplatz komplett abgesoffen. Weitere Wohnhäuser wurden geräumt, Straßen sind überflutet.

Rettungsaktion mit Schlauchbooten

Die Ruhr breitet sich in der Mülheimer Innenstadt aus

Die Feuerwehr Mülheim ist schon den ganzen Morgen in Alarmbereitschaft, hat die Ruhr beobachtet und Sandsäcke vorbereitet. Jetzt tritt der Fluss aber gleich an mehreren Stellen in Mülheim an der Ruhr über und so schnell kommen die Einsatzkräfte nicht hinterher. Sie versuchen jetzt mit Pumpem die Stadt von den Wassermassen zu befreien.

Auch in Bochum laufen Evakuierungsmaßnahmen. Die Feuerwehr hat die Anwohner der Ruhrauen in Dahlhausen aus den Häusern geholt. Auch hier sind Straßen überschwemmt und mit ihnen auch eine gesamte Bahnstrecke. Mehrere Menschen waren schon am Mittwochabend in ihren Häusern oder Fahrzeugen eingeschlossen. Auch die Autobahn 448 war zeitweise gesperrt.