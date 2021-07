Große Schäden nach Jahrhunderthochwasser im Ruhrgebiet

Haushalte in Witten ohne Strom

In Witten hatten einige Haushalte nach dem Hochwasser keinen Strom. Den mussten die Stadtwerke abstellen. Am Samstag konnte jedoch Entwarnung gegeben werden und die Bewohner konnten zurück in ihre Häuser.

Ruhrdeich mittlerweile stabil

In Oberhausen hat die Feuerwehr in der Nacht zu Freitag 115 Tonnen Sand an die undichten Stellen des Ruhrdeichs gebracht. Der war teilweise aufgeweicht, hält jetzt aber und ist stabil.

Bochum-Dahlhausen besonders betroffen

Am Donnerstag war besonders die Situation in Dahlhausen angespannt. Einige Anwohner der Ruhrauen mussten aus den Häusern geholt werden. Die Pontonbrücke zwischen Bochum und Hattingen wurde durch das Unwetter stark beschädigt. Sie bleibt zunächst sowohl für Autos, Fußgänger und Radfahrer vollständig gesperrt. Auch die Autobahn 448 war zeitweise gesperrt.

Höchster Pegelstand der Ruhr seit 80 Jahren

1410 Kubikmeter Wasser strömten am Donnerstagmittag pro Sekunde durch die Ruhr in Hattingen. An einem normalen Tag sind es nur zehn. Die Feuerwehr musste mit Schlauchbooten die Bewohner von Seniorenwohnungen retten. Dort ist auch ein Campingplatz komplett abgesoffen. Weitere Wohnhäuser wurden geräumt, Straßen waren überflutet.

In Gefahr war außerdem am Donnerstag ein Wirt in seinem Ausflugslokal in Essen. Das wurde vom Wasser eingeschlossen. Der Mann und seine Frau mussten per Hubschrauber vom Dach gerettet werden. Am Wochenende konnte der Wirt, nachdem das Wasser deutlich zurückgegangen war, damit beginnen, sein sehr in Mitleidenschaft genommenes Lokal aufzuräumen.