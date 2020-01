Das Ruhr Museum in Essen feiert am kommenden Wochenende sein zehnjähriges Bestehen. Am Montag (06.01.2020) wurde das Veranstaltungsprogramm zum Jubiläum veröffentlicht. Das Ruhr Museum ist 2010 im Kulturhauptstadtjahr auf Zeche Zollverein eröffnet worden.

Party, Workshops und Führungen

Zum Jubiläum ist der Eintritt im Museum am Wochenende kostenlos. Exakt am zehnten Jahrestag, am Samstag (11.01.2020), erwartet das Museum seinen zweieinhalbmillionsten Besucher. Es wird außerdem kostenlose Führungen, Mitmachworkshops und Livemusik geben. Am Samstagabend ist eine große Party mit DJ geplant.

Das Ruhr Museum ist mit den Beständen des früheren Ruhrlandmuseums eröffnet worden. Mittlerweile hat sich die Ausstellung zu einer bundesweit beachteten Sammlung für Industriegeschichte und Naturkunde entwickelt.

Video starten, abbrechen mit Escape Ruhrmuseum Essen adelt Margarethenhöhe. Lokalzeit Ruhr. . 03:16 Min. . Verfügbar bis 05.04.2020. WDR. Von Roland Winter.

Stand: 06.01.2020, 17:11