Entstanden ist die Ruhrkulele, die in diesem Jahr zum zweiten Mal stattfindet, weil Organisator Michael Epke-Wessel selbst das Ukuelele-Spielen lernen wollte. "Es wurde aber nirgendwo in Essen ein Workshop angeboten, so dass ich einfach ein paar selbst organisiert habe" , sagt der Essener. Das Projekt wurde dann so umfangreich, dass die Ruhrkulele daraus geboren wurde.

Das erwartet die Besucher