Ruhrgebiet verabschiedet Bergleute

Am Jahresende ist Schluss

Zeche Prosper Haniel in Bottrop

Der deutsche Steinkohlebergbau stellt am Jahresende die Förderung ein. In diesem Jahr werden die letzten beiden NRW-Zechen in Bottrop und Ibbenbüren geschlossen. Die Veranstaltungen sollten nochmals bewusst machen, welche Leistungen Bergleute in den Bergbauregionen vollbracht haben, hieß es.