Ruhrmarathon im Herzen des Reviers gestartet

Mit 20 Minuten Verzögerung ist am Sonntag (27.05.2018) in Gelsenkirchen der Ruhrmarathon 2018 gestartet, nachdem der 70 Mann starke Ruhrkohle-Chor zur Einstimmung das Steigerlied gesungen hat. Eine halbe Stunde später sind am Bergwerk Prosper Haniel II in Bottrop 1.200 Läufer zum "Glückauf-Zukunft-Lauf" gestartet - Bergleute, Ehemalige und deren Familien.