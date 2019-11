In einer Aussprache hatten knapp 200 Gemeindemitglieder dann die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Dabei wurde deutlich, dass das Vertrauen in die katholische Kirche und auch das Bistum gebrochen ist.

Der Fall bewegt die Gemeindemitglieder

Erst vor zwei Wochen wurde bekannt, dass Pastor Karl A. eine Vergangenheit als Straftäter hat. Zwei Mal wurde der heute 86-Jährige verurteilt. Zuletzt im Jahr 1988 bekam der Geistliche eine Bewährungsstrafe wegen sexueller Handlungen an Minderjährigen. Bereits 1972 wurde der Mann zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.

Verurteilter Sexualstraftäter lebte direkt neben Kindergarten

Von dieser dunklen Vergangenheit wusste in der Gemeinde St. Joseph offenbar niemand. Nur einige wenige Eingeweihte wurden wohl angehalten, den Mantel des Schweigens über die Sache zu legen. Deshalb waren die Fragen der Gemeinde an den Bischof am Sonntag auch klar: Wie konnte ein verurteilter Sexualstraftäter mit minderjährigen Messdienern Gottesdienste feiern? Warum lebte er in einer kirchlichen Wohnung direkt neben einem Kindergarten?

Bischof räumt Fehler ein

Ruhrbischof Overbeck verwies auf ein Gutachten, das den Pastor im Jahr 2002 als nicht mehr gefährlich einstufte. 13 Jahre lang konnte der Mann – offenbar ohne kontrolliert zu werden – als Seelsorger und Pfarrer weiterarbeiten. " Heute würden wir nicht mehr so handeln ", sagte Overbeck, der erst seit 2009 im Bistum Essen als Bischof arbeitet.

Bistümer lassen Missbrauchsfälle aufarbeiten

Bislang sind allerdings keine weiteren Zwischenfälle mit dem Mann bekannt. Das Bistum lässt den Fall jetzt von einer Anwaltskanzlei aufarbeiten. Der Pastor war zuvor auch im Erzbistum Köln und im Bistum Münster tätig. Eine Anwaltskanzlei prüft derzeit alle Unterlagen, auch von anderen Missbrauchsfällen. Im Frühjahr 2020 sollen Ergebnisse präsentiert werden.