Essener Ruhrbahn tauscht U-Bahnen aus

Die Essener Ruhrbahn plant, ihre U-Bahn -Flotte und einige Straßenbahnen auszutauschen. 77 neue Bahnen sollen gekauft werden. Die Kosten sollen sich auf 245 Millionen Euro belaufen. Die alte Flotte bereitet der Ruhrbahn Sorgen, sie ist zum Teil älter als 40 Jahre.

Finanzierung über Kredite

Um Ausfälle zu vermeiden, sollen die neuen Bahnen jetzt so schnell wie möglich bestellt werden. Weil es für Fahrzeugneuanschaffungen keine Fördermittel gibt, müssen Kredite aufgenommen werden. So macht es auch die Rheinbahn. Sie investiert in den nächsten Jahren mehr als eine halbe Milliarde Euro in Fahrzeuge und Infrastruktur in Düsseldorf, Kreis Mettmann und Rhein-Kreis Neuss.