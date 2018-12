Sturm auf Online-Verkauf

Von den insgesamt tausend Abonnements für den ÖPNV in Essen waren bereits in der Nacht mehr als die Hälfte online beantragt worden. Allein in der ersten Stunde seien es 429 gewesen. Um halb elf am Montagvormittag waren alle verbilligten Abotickets sowohl online als auch in den Kundencentern ausverkauft.