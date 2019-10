Übertragung in vier Länder

Das Signal wird von den USA in die Niederlande übertragen. In Noordwijk sitzt die Europäische Weltraumorganisation ESA , die dann wiederum nach Bochum überträgt, aber auch nach Italien und Spanien.

ISS-Kommandant Luca Parmitano grüßt aus dem All

In allen drei Ländern wurden in den vergangenen Monaten Fragen von Lehrern gesammelt, die an Luca Parmitano gestellt werden sollen - über den Alltag in der ISS genauso, wie über Klimaveränderungen oder schwarze Löcher. Neben Bochum werden also auch Lehrer in Italien und Spanien in Hörsäälen stehen, um mit der ISS zu sprechen.

Draht ins All für zwanzig Minuten

Viel Zeit werden alle nicht zum Plaudern haben. Die Leitung zur ISS besteht nur für zwanzig Minuten, so Andreas Rienow vom Geographischen Institut der Ruhr-Uni: "Der Zeitplan für die Astronauten ist unheimlich eng."