Bahnreisende, die am Montag (29.07.2019) im Ruhrgebiet und Ostwestfalen-Lippe auf die Eurobahn angewiesen sind, brauchen starke Nerven. Einige Züge fallen aus, andere haben nur halb so viel Platz, wie normal.

Linie RE3 betroffen

Betroffen ist auch der Regionalexpress RE3 von Hamm nach Düsseldorf. Zahlreiche Züge sind momentan in der Werkstatt, wodurch es zu Engpässen kommt.

Die Eurobahn hat dabei gleich zwei Probleme. An sechs Zügen ist die so genannte Schleifstelle gebrochen. Das ist die Stelle, an der Züge den Strom aus der Oberleitung bekommen. Zudem sind bei der Hitze der vergangenen Woche in mehreren Zügen die Klimaanlagen in die Knie gegangen.