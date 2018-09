Der Zughersteller Siemens hat am Donnerstag (06.09.2018) in Dortmund offiziell das Wartungs-Depot für den neuen Rhein-Ruhr-Express eröffnet. Und auch gleich eine Garantie für mehr Pünktlichkeit abgegeben.

Wenn ab Dezember die ersten RRX -Züge rollen, dann dürfte es auf der Strecke des RE11 Richtung Düsseldorf weniger Verspätungen oder Zugausfälle geben. Die Siemens Mobility GmbH hat dem VRR vertraglich zugesichert, die RRX -Züge zu 99 Prozent einsatzbereit zu halten.

Digitale Wartung

Die Wartung- und Instandhaltung ist digitalisiert. Computer erkennen Mängel also schon sehr früh. Läuft zum Beispiel eine Tür nicht mehr sauber in den Scharnieren, dann registrieren das die Computer im Dortmunder Instandhaltungswerk. Die Tür wird also repariert, bevor sie klemmt.

Wartungs-Depot schafft neue Arbeitsplätze