Fans des Fußball-Regionalligisten Rot-Weiss Essen können sich jetzt über ihr Lebensende hinaus mit dem Verein verbinden.

In Essen-Borbeck eröffnet der Traditionsverein am Mittwoch (21.08.2019) gemeinsam mit der Kirchengemeinde Essen-Borbeck-Vogelheim einen Fan-Friedhof. Neben ähnlichen Projekten aus Gelsenkirchen und Hamburg ist der Essener Fan-Friedhof der dritte in Deutschland.