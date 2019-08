Blinkende Warnleuchten und Kräne, mitten auf der teilweise gesperrten A40 . Mit viel Aufwand wurden in der Nacht zum Donnerstag (08.08.2019) in Essen an der U-Bahn -Station Savignystraße in der Mitte der Autobahn neue Rolltreppen montiert.

Millimeterarbeit mit tonnenschwerem Koloss

Um halb eins ging's los: Die erste Rolltreppe wurde in einem Stück angehoben und schwebte über der Autobahn. So, als würde der tonnenschwere Koloss nichts wiegen. Die Rolltreppen wurden behutsam genau an Ort und Stelle gesetzt - Millimeterarbeit. Per Funk gaben sich die Bauarbeiter Anweisungen.