Fahrstuhl defekt: Rollstuhlfahrerin in Bochumer Hochhaus gefangen

Anfang Januar war sie zuletzt draußen: Die 20-jährige Aya Josif aus Bochum kommt seit sechs Wochen nicht aus ihrer Wohnung. Sie sitzt im Rollstuhl, der Fahrstuhl in ihrem Wohnhaus ist defekt. Josif wohnt in der fünften Etage.

Familiensituation angespannt

Das Mietshaus in Bochum gehört der Wohnungsgesellschaft ZBVV in Dortmund. Der ist der Schaden am Fahrstuhl schriftlich gemeldet worden, bislang hatte es aber noch keine Reparaturarbeiten gegeben, berichtet der Sozialdienst katholischer Frauen in Bochum am Dienstag (19.02.2019) dem WDR .

Aya Josif und ihre Mutter

Der Dienst betreut die junge Frau im Rollstuhl, die körperlich und geistig beeinträchtigt ist. Weitere Anrufe und Faxe bei der ZBVV seien nicht durchgegangen. Aya Josif leidet sehr unter der misslichen Lage. Neben der Isolation in der Wohnung macht ihr noch ihre Jobsituation zu schaffen. Sie hat eine Ausbildungsstelle in einer Behindertenwerkstatt und sorgt sich, diese zu verlieren, wenn nicht bald etwas passiert.

Auch die Familie der jungen Frau, die mit ihrer Mutter und zwei jüngeren Geschwistern in der Wohnung lebt, leidet unter der Situation. Alle berichten von einer sehr angespannten Stimmung.