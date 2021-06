Assistenzkraft gesucht: Julian (15) möchte ein Praktikum machen

Damit der 15 Jahre alte Julian aus Hünxe einen Teil des "verlorenen" Corona-Jahres wieder aufholen kann, möchten seine Eltern, dass er in den Sommerferien ein Praktikum absolviert. Jetzt muss aber eine Assistenzkraft gesucht werden, da es mehrere Hürden gibt.

Ursprünglich sollte das Praktikum von Julian im Laufe des achten Schuljahres stattfinden. Dann wäre es organisatorisch auch anders vorzubereiten gewesen, erzählt der Vater von Julian, Jens Klemp. Wegen der Pandemie war das aber nicht möglich.

Julians Familie sucht eine Assistenzkraft für sein Praktikum

"Das Praktikum soll bei 4ma3ma in Dortmund stattfinden, einem speziellen Kindersanitätshaus, welches unseren Sohn seit 10 Jahren mit Rollstühlen auf Maß versorgt. Dort wird Integration gelebt, es arbeiten einige Rollstuhlfahrer oder anderweitig gehandicapte Personen dort, sodass unser Sohn Julian den Wunsch hatte, dort sein Praktikum zu machen" , so Klemp.

Urlaubszeit der Integrationskräfte

Dabei gibt es gleich mehrere Probleme: Das Anliegen ist sehr kurzfristig. Zusätzlich soll das Praktikum in den Ferien stattfinden - also genau in der Urlaubszeit der verfügbaren Integrationskräfte der Christoph-Schlingensief-Schule in Oberhausen.

Außerdem liegt Dortmund außerhalb des üblichen Wirkungsbereiches der Schule und damit auch des Integrations-Fachdienstes. Laut Klemp hätten "sowohl die Schule, als auch der Integrations-Fachdienst keine Netzwerke über die Stadtgrenzen hinaus, um gegebenenfalls direkt in Dortmund eine Assistenzkraft zu finden."

Zwar sei es durch den Fachdienst möglich, einen Pflegedienst in Dortmund zu suchen, der zumindest die nötigen Toilettengänge durchführt. Das sei allerdings aus Sicht von Familie Klemp "weder sinnvoll, noch den Bedürfnissen entsprechend umsetzbar."

Vater hofft auf Hilfe aus Hünxe

Julians Klassenlehrer seien sehr bemüht zu helfen und hätten der Familie den Kontakt zur Lebenshilfe in Oberhausen vermittelt. Mit dieser will sich die Familie noch in Verbindung setzen, aber Jens Klemp hofft auf Hilfe aus der Umgebung und wirbt auf Facebook mit dem Abenteuer "Inklusion am Arbeitsplatz":