Die A40-Rheinbrücke Neuenkamp in Duisburg wird bis Montagmorgen (08.01.2017) wieder repariert. Bei Kontrollen sind vier Risse entdeckt worden, die jetzt ausgebessert werden müssen. Für die Arbeiten wurde eine Spur in Richtung Essen gesperrt. 2026 soll an dieser Stelle eine neue Brücke über den Rhein führen. Bis dahin wird es wohl noch einige Einschränkungen für den Verkehr geben.