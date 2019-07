Die Revierparks sollen mit über 20 Millionen Euro modernisiert werden. Das Umweltministerium wird am Dienstagnachmittag (23.07.2019) den Förderbescheid an den Regionalverband Ruhr übergeben. Alle fünf Parkanlagen sollen nach einem eigenen Schwerpunkt ausgerichtet werden. Die Umbauten sollen nächstes Jahr beginnen.

Outdoor-Fitness und Urban Gardening

Im Herner Revierpark sollen Fitness, Sport und Spiel im Mittelpunkt stehen. Was genau in Zukunft trainiert werden kann, sollen die Anwohner mitentscheiden können. Die in die Jahre gekommene Dauerkirmes soll ebenfalls auf Vordermann gebracht werden.

Der Duisburger Revierpark Mattlerbusch soll zum interkulturellen Garten werden: Anwohner sollen dort gemeinsam Obst und Gemüse pflanzen, pflegen und ernten. Im Revierpark Nienhausen fließen bisher Bäche in Rohren. Dort sollen sie sich in Zukunft wieder durch die Wiesen schlängeln können.

Video starten, abbrechen mit Escape Streit um die Zukunft des Revierpark Wischlingen. 02:38 Min. .

Stand: 23.07.2019, 08:30