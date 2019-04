Bei der Bundesligabegegnung zwischen dem BVB und FC Schalke 04 in Dortmund am Samstag (27.04.2019) war die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort und trennte konsequent die rivalisierenden Fanlager. Dabei hatte es eine " hoch aggressive Minderheit auf direkte Auseinandersetzungen abgesehen ", so die Polizei.