Rettungshunde üben in Abrissgebäuden in Herne

Kurz vor ihrem Abriss werden am Sonntag (05.01.2019) in Herne mehrere Gebäude für eine Rettungshunde-Übung genutzt. In den leerstehenden Wohnhäusern trainieren sie unter anderem die Suche nach Verletzten. Die Häuser werden für den sechsspurigen Ausbau der A43 abgerissen.

Versteckte Personen finden

Während der Übungen müssen 13 Hunde versteckte Personen aufspüren und sich in den fremden Häusern zurechtfinden. Wenn die Gebäude demnächst abgerissen sind, wird noch einmal auf den Trümmern trainiert. Dann geht es darum, dass sie lernen, sich auf ihnen fortzubewegen.