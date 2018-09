Vier Ortsvereine der SPD in Bochum haben am Donnerstagabend (20.09.2018) eine bundesweite Initiative gestartet, um die Große Koalition in Berlin zu beenden. Die Mitglieder der Parteibasis wollen den SPD -Vorstand in Berlin zwingen, einen Bundesparteitag einzuberufen, um das Ende der Koalition zu beschließen.

Parteibasis ist entsetzt

Anlass für die Initiative der Ortsvereine ist die Beförderung des Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen zum Staatssekretär im Bundesinnenministerium. Die Zustimmung der SPD -Vorsitzenden Andrea Nahles habe an der Parteibasis Entsetzen und Fassungslosigkeit ausgelöst, so die Mitglieder der Bochumer Ortsvereine.

Andrea Nahles habe zu wenig auf die Basis ihrer Partei gehört und solle ihr Amt als SPD-Parteivorsitzende niederlegen. Am kommenden Montag wollen die vier Ortsvereine den anderen Ortsvereinen in Bochum die Resolution vorstellen. Danach soll bei anderen SPD-Bezirken dafür geworben werden. Zwei Fünftel aller SPD-Unterbezirke müssen sich der Resolution anschließen, damit ein Sonderparteitag zustande kommt.

Stand: 21.09.2018, 09:46