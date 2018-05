Welche Keime wurden in den Proben gefunden?

"Wir haben Erreger gefunden, die gegen bis zu sechs Antibiotika resistent sind, und zwar auch gegen wichtige Notfall-Antibiotika" , sagt Mikrobiologe Lars Jurzik vom Hygieneinstitut der Ruhr-Universität Bochum. Er hat den Wassertest im Auftrag des WDR Studios Essen durchgeführt.

WDR-Reporter Stefan Göke bei der Probenentnahme

Mediziner stufen zwei der gefundenen Erreger als besonders problematisch ein, weil sie Menschen krank machen können und gleichzeitig resistent sind. Und zwar gegen besonders wertvolle Antibiotika. Birgit Ross von der Essener Uni-Klinik: "Es sind Medikamente, die oft auf Intensivstationen gegen schwere Krankheiten eingesetzt werden. Und zwar erst dann, wenn andere Arzneimittel bereits versagt haben."

Wie kommen die Keime ins Wasser?

Woher die Keime stammen, ist nicht ganz klar. Vermutlich werden sie aus Krankenhausabwässern, Kläranlagen oder Eintragungen aus der Landwirtschaft in die Ruhr geschwemmt. Denn auch durch den Einsatz von Antibiotika in der Tiermast entstehen resistente Keime.

Wie gefährlich sind die Keime für den Menschen?

Mediziner gehen davon aus, dass solche resistenten Keime in Gewässern für gesunde Menschen kein Risiko darstellen. Aber: Für immungeschwächte Menschen kann es gefährlich werden. Das haben Experten der Bundesregierung im März eingeräumt.

Seit 2017 darf am Baldeneysee wieder gebadet werden

Auch Birgit Ross von der Essener Uni-Klinik sieht das so: "Es geht vor allem um die Verbreitung. Es besteht das Risiko, dass die Bakterien weitergetragen und beispielsweise in Kliniken eingeschleppt werden. Dort können sie dann für geschwächte Menschen lebensbedrohlich sein."

Allerdings steht die Forschung in diesem Bereich erst am Anfang. Wie gefährlich solche Erreger in der Umwelt zum Beispiel an belasteten Badeseen sind, ist nämlich noch weitgehend unerforscht.