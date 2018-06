Rentner nach brutalem Raubüberfall gestorben

Ein Dortmunder Rentner ist am Montagmittag (04.06.2018) in seiner Wohnung in Dortmund-Bövinghausen überfallen und schwer verletzt worden. Er ist mittlerweile an seinen Stichverletzungen im Krankenhaus gestorben.

Mutmaßlicher Täter gefasst

Der 66-jährige Mann war am Mittag bei dem Überfall schwer verletzt und anschließend ins Krankenhaus gebracht worden, wo er seinen schweren Verletzungen kurz darauf erlag. Der mutmaßliche Täter soll ein Nachbar des Rentners sein.