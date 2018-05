Relegationsspiel: Polizei erstattet Strafanzeige wegen Pyrotechnik

Vor dem Relegationsspiel KFC Uerdingen gegen Waldhof Mannheim in Duisburg musste die Polizei am Donnerstagabend (24.05.2018) einige Male eingreifen. Grund war der Gebrauch von Pyrotechnik. So wurden 120 Mannheimer bereits vor dem Anpfiff in einer Innenstadt-Kneipe mit Pyro auffällig.

Strafanzeigen für beide Fangruppierungen

Auch die Krefelder Fans blieben nicht tatenlos. Bei ihrer Anreise zur MSV -Arena - dem Ausweichstadion für die Partie - zündelten rund 600 KFC-Anhänger ebenfalls. Beide Fangruppierungen erhielten daher Strafanzeigen, teilte die Duisburger Polizei mit.

Pyrotechnik sorgt auch für Spielverzögerung

Die Abreise nach dem Spiel sei weitgehend störungsfrei verlaufen. Der KFC Uerdingen gewann das Hinspiel um den Aufstieg in die Dritte Liga knapp mit 1:0. Bereits kurz nach dem Anpfiff musste die Partie unterbrochen werden - ebenfalls wegen Pyrotechnik im Mannheim-Block.

