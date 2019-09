Dortmunder Neonazis kündigen weitere Demos an

Dortmunds Polizeipräsident Gregor Lange fordert friedliche Proteste gegen Rechtsextremisten. Die haben angekündigt ab Montag (30.09.2019) wöchentlich in der Nordstadt zu demonstrieren. Nach Einschätzung der Polizei wollen sie damit in dem Stadtteil, in dem viele Einwanderer leben, vor allem provozieren.

Polizeipräsident freut sich über friedlichen Protest

Die Dortmunder Polizei macht sich Sorgen, dass die Rechtsextremen mit ihren Demonstrationen gewalttätige Gegenproteste provozieren könnten. Der Dortmunder Polizeipräsiden Gregor Lange warnt eindringlich davor, den Neonazis „auf den Leim“ zu gehen.