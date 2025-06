Straßenwärter reinigen Parkplätze und kümmern sich ums Grün rund um die Autobahnen. Ein nicht ganz ungefährlicher Job, denn drumherum läuft der Verkehr mit hohem Tempo. Um das Unfallrisiko möglichst gering zu halten, werden die Mitarbeiter der Autobahn GmbH geschult. Heute und in den nächsten Tagen in der Straßenmeisterei Recklinghausen.

Geübt wird das richtige Aussteigen aus dem LKW

Auf einem Monitor im Schulungsraum laufen Bilder von einer stark befahrenen Autobahn. Im LKW sitzt gerade Melvin Schulte, ein Teilnehmer. Auf seinem Seitenspiegel werden die Bilder des Monitors ebenfalls gezeigt. Sein Auftrag – den richtigen Zeitpunkt zu finden, das Fahrzeug zu verlassen.

Melvin Schulte haben die Gefahren des Jobs nicht abgeschreckt

Der falsche Moment könnte auch der letzte sein. In seinem noch jungen Berufsleben hat er schon einige brenzlige Situationen erlebt. " Da gab es schon etliche Momente, wo ich gedacht habe, das war jetzt knapp. Oder gut, dass ich dieses oder jenes nicht gemacht habe. Man muss echt immer aufmerksam sein ".

Routine ist gefährlich und könnte abstumpfen

Schulungsleiter Henning Cristobal erkennt gefährliche Situationen im Job

Am Rand steht Schulungsleiter Henning Cristobal. Er beobachtet ganz genau, wie sich die Mitarbeiter hier heute schlagen. Er weiss, dass jeder von ihnen tagtäglich in gefährliche Situationen gerät. Das könnte auch abstumpfen, und genau da setzt der Trainer an: " Wenn wir glauben wir können alles, dann vergessen wir vielleicht auch, dass da eben mal so ein Stein liegt oder dass da ein Kaninchenbau ist. Dann ist Routine sehr gefährlich".

LKW Leitplanken als Hinderniss

Hubertus Stoppelkamp bei der Übung

Fast überall, wo Straßenwärter arbeiten, sind auch Leitplanken. Darum ist die nächste Übung, über eine LKW Leitplanke zu klettern. Für viele kein großes Problem, für Hubertus Stoppelkamp aber eine echt hohe Hürde. Doch der 60-Jährige kämpft sich tapfer durch. Im Job kommt es nämlich relativ oft vor, dass er über Absperrungen klettern muss. Die hohen Dinger allerdings versucht er zu meiden.

" Da suche ich mir lieber die normalen Leitplanken, die sind niedriger. Ich wäge ab, was macht Sinn und was nicht. Früher war ich unbedarfter, aber die Gelenke machen nicht mehr so mit ".

Trotz Risiken: Job des Straßenwärters macht Spaß

Der Job eines Straßenwärters ist nicht ungefährlich. Jedes Jahr passieren etliche Unfälle. Das hat Melvin Schulte aber nicht abgeschreckt. Durch eine Werbeanzeige der Autobahn GmbH ist er auf den Beruf aufmerksam geworden. Jetzt macht er eine Ausbildung, und er sieht vor allem die Vorzüge des Jobs. " Ich bin draußen, es gibt Winterdienst und Sommerdienst, man hat jeden Tag was anderes zu tun und es ist sehr abwechslungsreich. “

