In Recklinghausen brennt es in einem Indoor-Spielplatz. Über dem Gebäude war am Donnerstag (22.08.2019) nach Angaben der Polizei eine große Rauchsäule zu sehen.

Im Umkreis sollten die Bewohner Türen und Fenster geschlossen halten. Der Betreiber hatte selbst die Feuerwehr alarmiert. Die Halle wurde am Vormittag geräumt. Ob jemand verletzt wurde, war zunächst unklar.

Stand: 22.08.2019, 11:46