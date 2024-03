Vorwurf: Pannenserie bei tödlichem Zugunfall in Recklinghausen

Die beiden Jungen spielten am 02. Februar 2023 im Dunkeln an der Bahnstrecke in Recklinghausen. Warum, weiß bis heute niemand. Aber das Spiel wurde zur Katastrophe. Gegen 18 Uhr ging an diesem Abend bei den Rettungskräften der Notruf ein.

Notarzt erstellt Dienstaufsichtbeschwerde

Jetzt gibt es schwerwiegende Vorwürfe, dass dieser Einsatz eine Aneinanderreihung von Pannen war. So steht es in einer Dienstaufsichtsbeschwerde eines am Einsatz beteiligten Notarztes an die Bezirksregierung Münster.

Vorwurf: Einsatzleitung habe an falscher Stelle suchen lassen

Der am Unfall beteiligte Zug.

Es soll viel zu wenig Personal der Feuerwehr im Einsatz gewesen sein, die Rede ist von nur vier Feuerwehrleuten mit Taschenlampen und einer nicht effektiven Drohne.

Außerdem habe die Einsatzleitung an der falschen Stelle suchen lassen: Nicht vom Standpunkt des Zuges aus rückwärts die Strecke entlang, sondern nur an dem Bahnübergang, an dem es passiert sein soll. Der Zug war bis zum Stillstand aber mehrere hundert Meter weitergefahren.

Notfallsanitäter findet Kinder durch Zufall

Der lebensgefährlich verletzte 9-Jährige wurde sogar nur durch Zufall gefunden. Ein Notfallsanitäter, der sich eigentlich um den Zugführer kümmern sollte, entdeckte ein Handy am Zug und suchte die Strecke daraufhin spontan ab. Am dritten Wagen entdeckte er nach 90 Minuten die beiden Kinder.

Am Zug selber soll bis dahin nichts passiert sein, so steht es in der Beschwerde. Die anschließende Rettung soll in absoluter Dunkelheit stattgefunden haben, da der Haltepunkt des Zuges nicht ausgeleuchtet gewesen sein soll.

Dienstaufsichtsbeschwerde gegen verschiedene Chefs

Die Dienstaufsichtsbeschwerde richtet sich gegen den Leiter der Feuerwehr Recklinghausen, den zuständigen Dezernenten der Stadt und den Leiter des ärztlichen Notdienstes des Kreises Recklinghausen.

Die Bezirksregierung Münster will sich mit Hinweis auf das laufende Verfahren nicht dazu äußern. Genauso wenig wie der Kreis und die Stadt Recklinghausen.

Hätte früheres Finden geholfen?

Die Staatsanwaltschaft Bochum hat ein vom Vater des 9-Jährigen angestrengtes Ermittlungsverfahren in der Zwischenzeit eingestellt. Es habe zwar eine Sorgfaltspflichtverletzung der beteiligten Stellen gegeben und eine "zielgerichtete und effektive Suche nach den Opfern" sei nicht erkennbar, heißt es in der Begründung zur Einstellung des Verfahrens.

Aber ein medizinisches Gutachten habe ergeben, dass durch ein früheres Auffinden der beiden Jungen weder der gestorbene 10-Jährige hätte gerettet werden können, noch von einer schnelleren Heilung des 9-Jährigen auszugehen sei. Deshalb sei das Verfahren eingestellt worden. Dagegen hat der Rechtsanwalt der Familie Beschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft Hamm eingelegt.