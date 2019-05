Rechtsextremes Untergrund-Netzwerk im Ruhrgebiet?

"C18" steht für "Combat 18", also "Kampf(-gruppe) Adolf Hitler". Bei den Anhängern von "C18" ist von Waffenaffinität und individueller Gewaltbereitschaft auszugehen, sagt Innenminister Reul. Trotzdem ist "C18" nicht verboten.

Propaganda für rechte Terrororganisation

Auf Demonstrationen der rechtsextremen Splitterpartei "Die Rechte" tritt ein Dortmunder Neonazi seit Wochen offen mit "C18"-Symbolik auf. Einem ganz bestimmten Drachen. Der steht europaweit für "C18" und diese Gruppe gilt als militanter Arm des ultraextremen Neonazi-Netzwerks „Blood and Honour“.

Der, der da so offen Propaganda für eine international vernetzte rechte Terrororganisation macht, ist kein Unbekannter. Robin S. hat als Brieffreund der verurteilten Rechtsterroristin Beate Zschäpe bundesweit Schlagzeilen gemacht.

Er selbst saß lange im Gefängnis, wegen eines bewaffneten Raubüberfalls, bei dem er einen Menschen durch vier Schüsse schwer verletzt hat.

Für den Rechtsextremismus-Experten Dierk Borstel, von der Dortmunder Fachhochschule, ist das Verhalten von S. alarmierend: " Das Bekenntnis zu C18 ist eines zu Militanz, ist eines zu rechtsterroristischen Anschlägen. Da reden wir über die schlimmste, militanteste Form des Rechtsextremismus."

International vernetzt

S. selbst will sich auf Nachfrage des WDR nicht zu "C18" äußern. Unsere Recherchen zeigen aber: er ist schon lange im "C18"-Umfeld aktiv, hat viele internationale Kontakte, etwa nach Polen, England oder Skandinavien. Besonders enge Verbindungen werden ihm zu William Browning nachgesagt. Der gilt als einer der "C18"-Köpfe in England und war 2016 mehrfach in Dortmund.

Und zwar kurz nachdem Robin S. eine mehrjährigen Haft verbüßt hatte. Im Juni und Oktober 2016 nahmen die beiden Rechtsextremisten gemeinsam an Demonstrationen der Dortmunder Neonazi-Szene teil.

Musik und Konzerte wichtig für C18-Strukturen

Robin S. ist nicht der einzige Dortmunder Neonazi mit Verbindungen zum "C18"-Netzwerk. Auch Marko G., langjähriger Freund von Robin S., ist dort tief verstrickt. Der Sänger der rechtsextremen Band Oidoxie hat das "Combat18"-Logo auf seiner Brust tätowiert. Mit seiner Band spielt G. regelmäßig die Hymne der "C18"-Bewegung "Terrormachine, Combat 18".

Hier weiterlesen: