Bündnis wirft Polizei Essen schon länger rechte Tendenzen vor

Brief an den Polizeipräsidenten bleibt unbeantwortet

Diese und andere Vorwürfe hat das Bündnis "Essen stellt sich quer" gesammelt und im Juli dieses Jahres in einem Brief an den Essener Polizeipräsidenten geschickt, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Eine Antwort sei bislang ausgeblieben.