Wenn am Samstag (25.05.2019) der Aufmarsch der Rechten und die Gegendemonstrationen in Dortmund-Hörde beginnen, kann es in der Stadt gleich an mehreren Stellen zu Behinderungen für Bürger kommen. Die Bundespolizei warnt, dass es zeitweise auch zu Sperrungen am Hauptbahnhof kommen kann.

Route der Rechten

Der Aufmarsch der Rechtsextremen ist von 13.30 bis 16 Uhr geplant. Die Route führt durch Dortmund-Hörde (siehe Grafik). Die Strecke ist für den Zeitraum der Demonstration gesperrt und wohl unpassierbar.

Route der Gegendemonstranten

Die Route der Gegendemonstranten führt auf anderer Strecke ebenfalls durch Hörde (siehe Grafik). Hier sind zwei Demonstrationen zusammengefasst. Ein kleinerer Zug ( DKP , VVN, BgR) startet um 12 Uhr am Stiftsplatz. Über die Benninghofer Straße, "An der Goymarkgeht" und die Ziegelhüttenstraße geht es zum Treffpunkt von "Dortmund gegen rechts".

Dortmund gegen Rechts

"Dortmund gegen rechts" beginnt um 13.30 Uhr mit einer Kundgebung vor der alten Feuerwache Hörde, Wellinghofer Straße. Ab 13.45 geht es zur Wellinghofer Straße Ecke R. Daelen Straße, wo die Polizei Nazis und Gegendemonstranten mindestens auf Hörweite zueinander lassen will. Danach folgen die Protestler der rechten Demo bis zur Ermlinghofer Straße. Dann geht es durch die Straße "Am Heedbrink" zur Abschlusskundgebung am Hörder Neumarkt.

Kundgebung BlockaDO

Ebenfalls in Hörde (siehe Grafik) hat das Bündniss BlockaDO, also auch die autonome Antifa, von 11.30 bis 16 eine Kundgebung angemeldet. Von hier aus könnten einzelne Gruppen versuchen, die Route und die Abschlusskundgebung der Rechtsextremen zu erreichen. Verkehrsbehinderungen sind möglich.

Behinderungen im Bus- und Bahnverkehr

Hauptbahnhof: Hier treffen sich um 11 Uhr Mitglieder der autonomen Antifa. Wahrscheinlich wird viel Polizei im Einsatz sein. Einschränkungen für Bahnfahrer sind aber nicht zu erwarten. Um 12 Uhr treffen sich dann die Rechtsextremen am Hauptbahnhof um mit der U41 nach Hörde zu fahren. Starke Polizeipräsenz ist zu erwarten, Teile des Bahnhofs könnten zwischenzeitlich gesperrt werden.

U41: Zwischen 12 und 13 Uhr werden viele Rechtsextreme mit den Zügen unterwegs sein. Der U-Bahnverkehr soll aber normal weiter laufen.

U-Bahnhof Clarenberg: Der U-Bahnhof bleibt normal in Betrieb. Wer allerdings Kontakt mit Rechtsextremisten vermeiden möchte, sollte zwischen 12 und 14 Uhr besser wo anders ein- oder aussteigen. Der Platz vor dem U-Bahnhof dient den Rechten als Sammel- und Abmarschplatz. 300 Teilnehmer werden erwartet. Die rechten Demonstranten sollen hier auch systematisch von der Polizei kontrolliert werden.

Folgende Buslinien werden wohl durch die Demonstrationen behindert:

432, 433, 434, 435 Benninghofer Straße zwischen Stiftskirche und "An der Goymark" von 12 bis 13 Uhr

441, 442 Wellinghofer Straße zwischen "Brücherho" und "Nortkirchenstraße" von 13.45 bis 15 Uhr

440, 441, 442 Gildenstraße zwischen Nortkirchenstraße und Beukenbergstraße von 14 bis 16 Uhr

440, 441, 442, 445, 451 Kreuzung/Kreisverkehr Hochofenstraße/ Gildenstraße (hier ist von 11.30 bis 16 Uhr auf der Kreuzung eine Kundgebung von BlockaDO angesagt, Störungen möglich)