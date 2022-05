Terroralarm an Essener Schulen: Der Tag danach

16-jähriger Verdächtige in U-Haft

Nach dem Terroralarm sitzt der 16-jährige Verdächtige aktuell in Untersuchungshaft. Ein Richter hatte am Freitagnachmittag Haftbefehl gegen ihn erlassen. Der Polizei war der Junge bisher nicht bekannt. Ein Lehrer sagte dem WDR gegenüber, dass der Schüler immer unauffällig gewesen sein soll. Er habe sich erst in letzter Zeit etwas verändert.

Waffen und Bomben-Material im Kinderzimmer

Die Ermittlungen begannen laut Polizei am Mittwochabend. Es hatte Hinweise gegeben, dass der 16-Jährige Bomben in zwei Schulen versteckt haben könnte. Am Donnerstagmorgen nahm die Polizei den Jungen fest.

Sie fanden bei der Durchsuchung seines Kinderzimmers unter anderem rechtsextreme Schriftstücke, Waffen und Material für den Bau von Bomben. "Inwieweit all das funktionstüchtig gewesen wäre, wird jetzt untersucht" , so Innenminister Reul. Mehr als 100 Polizistinnen und Polizisten durchsuchten zusammen mit Spürhunden am Donnerstag die gefährdeten Schulen, fanden aber nichts.

Über dieses Thema berichten wir am 13.05.2022 in der WDR Lokalzeit Ruhr und auf WDR2: Lokalzeit Rhein/Ruhr.