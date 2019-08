Maßnahmen in Essen

In Essen ist eine Umweltspur geplant sowie E- Mobilitätsförderung und die Verbesserung des Bus- und-Bahn-Angebots. Deswegen geht die Stadt davon aus, dass Essen bei einem zukünftigen Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht Münster ein positives Urteil erwarten könne.

Die Deutsche Umwelthilfe ( DUH ) hatte das Land NRW auf die Einhaltung der Stickstoffdioxid-Grenzwerte in Aachen verklagt und bereits in erster Instanz Recht bekommen. Insgesamt hat die Deutsche Umwelthilfe gegen 13 Städte in Nordrhein-Westfalen geklagt.

