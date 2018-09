In zehn NRW -Städten sind Polizei und Steuerfahndung am Donnerstag (27.09.2018) gegen die Betreiber einer Spielhallenkette vorgegangen. Unter anderem in Hagen, Dortmund, Duisburg, Hattingen, Lüdenscheid und Langenfeld wurden Spielhallen, Privatwohnungen und Geschäftsräume durchsucht.

Vorwurf: Zig Millionen Steuern hinterzogen