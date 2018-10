Razzia gegen organisierte Kriminalität im Ruhrgebiet

Aus einer gemeinsamen Presseerklärung der Bochumer Polizei und Staatsanwaltschaft geht hervor, dass die Polizei am Dienstagmorgen (23.10.2018) einen Großeinsatz gegen organisierte Kriminalität in Bochum, Essen und Herne durchführt. Einzelheiten will die Polizei aber erst später nennen.

Nur so viel ist bekannt: Es sind auch Spezialkräfte im Einsatz, weil es Hinweise darauf gibt, dass die Gesuchten bewaffnet sein könnten. Es habe auch schon erste Festnahmen gegeben, so die ersten Informationen.