Razzia gegen Hooligans im Ruhrgebiet

Die Polizei hat am frühen Dienstagmorgen (03.02.2020) eine Razzia in mehreren Städten durchgeführt. Die Beamten waren in Oberhausen, Essen, Wesel, Borken, Bochum und Duisburg im Einsatz. Nach WDR -Informationen könnten die Durchsuchungen im Zusammenhang mit gewalttätigen Fußball-Hooligans stehen. Das hat die Polizei bisher aber nicht bestätigt.

31 Durchsuchungen im Ruhrgebiet

Hintergrund könnte sein: In letzter Zeit hatte es mehrfach Massenschlägereien in der Öffentlichkeit gegeben, bei denen auch Unbeteiligte in Gefahr geraten sind. Am frühen Morgen haben deswegen teilweise maskierte Beamte an Wohnungstüren geklingelt und Personalien festgestellt. Insgesamt wurden 31 Häuser und Wohnungen durchsucht und Beweise sichergestellt.