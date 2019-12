Konsequentes Vorgehen gegen Hooligan-Szene

Am frühen Dienstagmorgen dann der Zugriff: Acht Wohnungen im Bottrop, Dortmund und Gelsenkirchen sowie in Heiligenhaus und Köln wurden nach Beweismitteln durchsucht. Ergebnisse der Razzia will die Polizei später mitteilen.

Sie begründet das konsequente Vorgegen gegen die Hooligan-Szene damit, dass immer häufiger Massenschlägereien an öffentlichen Orten stattfinden. Neben dem Vorfall an der Arena Oberhausen gab es vor einigen Wochen auch eine Massenschlägerei am Bahnhof Sterkrade in Oberhausen.

Video starten, abbrechen mit Escape Fahndung nach Schlägereien in Oberhausen. 00:45 Min. . Verfügbar bis 19.11.2022.

Stand: 10.12.2019, 07:44