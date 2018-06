Ein Großaufgebot von Polizei- und Ordnungskräften sowie Zollfahndern hat am Freitag (15.06.2018) 140 Personen, 20 Bars und Geschäfte sowie zahlreiche Fahrzeuge in Essen kontrolliert. Sie sollen in Verbindung mit libanesisch-arabischen Familienclans stehen. Bei der Razzia in der nördlichen Innenstadt und dem Stadtteil Altendorf wurden drei Haftbefehle vollstreckt, wie die Behörden am Sonntag (17.06.2018) mitteilten.