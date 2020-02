Razzia im Rotlichtviertel in Essen: Bordell geschlossen

Völlig zugemüllte Garagen, Hundekot und Ratten im Hinterhof - die Polizei in Essen hat am späten Freitagabend (31.01.2020) gemeinsam mit anderen Behörden das Rotlichtviertel in der Innenstadt kontrolliert. Insgesamt 17 Bordelle wurden bei dem Einsatz überprüft. Ein Betrieb wurde noch in der Nacht aus hygienischen Gründen geschlossen.

Prostitution: Frauen aus Osteuropa

Das stillgelegte Bordell stellt nach Angaben der Stadt Essen ein Gesundheitsrisiko für die dort beschäftigten Frauen dar. In einem anderen Bordell fanden die Behörden weißes Pulver – möglicherweise Rauschgift.

Beim Einsatz von Polizei, Steuerfahndung, Zoll und städtische Behörden wurden rund 130 Menschen überprüft. Die Beamten gingen Hinweisen auf Menschenhandel nach. Demnach sollen regelmäßig Frauen aus Osteuropa in das Essener Rotlichtmilieu gebracht worden sein, um sich dort illegal zu prostituieren. Nach Angaben einer Zoll-Sprecherin wird eine Frau verdächtigt, sich illegal in Deutschland aufzuhalten. In vier weiteren Fällen werde zudem nun geprüft, ob Sozialleistungsbetrug vorliegt.