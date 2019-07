Großrazzia in Duisburg und Moers

Am Dienstag (02.07.2019) ist die Polizei mit einem Großaufgebot gegen die Drogenkriminalität in Duisburg vorgegangen. Auch in der Nachbarstadt Moers kamen Beamte zum Einsatz.

In Hochfeld, Meiderich, Homberg und Moers ergriffen mehrere hundert Beamte Kriminelle und Drogendealer, die in Bezug zur Clankriminalität stehen sollen. Zahlreiche Wohnungen und Gewerbeobjekte wurden durchsucht und Haftbefehle vollstreckt.

Dem Polizeieinsatz gingen monatelange Ermittlungen voraus. Seit September 2018 observierten Beamte einer Ermittlungskommission der Duisburger Polizei die organisierte Kriminalität in beiden Städten. Die Leitung übernahm die Staatsanwaltschaft. Im Fokus der Ermittler standen vor allem Mitglieder einer Bande, die Handel mit Betäubungsmitteln in großem Umfang betrieben.