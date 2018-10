Verschiedene Clans im Ruhrgebiet aktiv

Genau diese Botschaft scheint angekommen zu sein. Der Betreiber einer Shisha-Bar sagt nach dem Einsatz: " Die (Polizei) will zeigen, dass sie hier das Sagen hat. Da war ja sogar der Innenminister dabei. Der Einsatz heute Abend hat mich mindestens 500 Euro Umsatz, alleine bei den Getränken, gekostet. "