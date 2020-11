Hoffnung auf neue Spuren von Raubmord vor 22 Jahren

Anne Saußen war verwitwet und lebte alleine in Bergkamen-Oberaden. Sie wohnte Am Boirenbusch 15 im ersten Obergeschoss. In der Nacht zum 24. März 1998 wurde sie überfallen. Der oder die Täter knebelten sie und durchsuchten ihre Wohnung. Die 84-Jährige erstickte dabei und wurde erst am nächsten Morgen gefunden.

Hoffen auf heiße Spur in diesem " Cold Case "

" Wir vermuten, dass es dem Täter damals um Geld und andere Wertgegenstände ging ", sagt Staatsanwältin Sandra Lücke. " Es spricht einiges dafür, dass der oder die Täter sich das Opfer gezielt ausgesucht haben. Wir hoffen durch den erneuten Aufruf in der Öffentlichkeit auf eine heiße Spur in diesem 'Cold Case'."

Nach bisherigen Hinweisen waren der oder die Täter damals mit Hilfe einer Ausziehleiter über das Badezimmerfenster in die Wohnung des Opfers eingestiegen. Die Polizei vermutet, dass die Leiter aus einem Diebstahl in einer Filiale der ehemaligen Baumarktkette "Götzen" in Hamm stammt.

DNA-Spuren mit heutiger Technik auswerten

Die Polizei rollt den Fall jetzt wieder auf und setzt dabei auf die bessere Technik, mit der sie Spuren auswerten kann, die damals am Tatort gesichert wurden. Stichwort: DNA -Analyse. Auch wenn die Spuren schon mehr als 8000 Tage alt sind, lässt sich daraus heute Erbmaterial gewinnen. Das kann dann einem möglichen Tatverdächtigen zugeordnet werden.

Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt

Um so einen Verdächtigen zu finden, hofft die Staatsanwaltschaft jetzt zum Beispiel auf Mitwisser, die ihr Gewissen erleichtern wollen. " Wir wissen von vielen ähnlich gelagerten Fällen, dass Täter, Tatbeteiligte oder Mitwisser die seelische Last einer solchen Tat oft lange mit sich herumtragen ", sagt Gregor Schmidt, der Leiter der Mordkommission "Saußen". Für den entscheidenden Hinweis gibt es eine Belohnung von 5.000 Euro.

Stand: 13.11.2020, 11:35