Ratte legt Marler Rathaus lahm

Eine Ratte hat am Wochenende Kabel durchgebissen und die komplette Stromversorgung im Rathaus in Marl lahmgelegt. Darum müssen am Montag (17.12.2018) mehrere hundert Mitarbeiter der Stadt zu Hause bleiben.

Ratte löst Schmorbrand aus

Wie ein Stadtsprecher berichtet, funktioniert durch den Stromausfall kein Computer mehr im Rathaus und auch die Telefonzentrale steht still. Deshalb bleibt das Rathaus für den Publikumsverkehr geschlossen.

Die Ratte ist vermutlich durch ein offenes Kellertor ins Rathaus gelangt. Dort hat sie in einem Kabelbaum Leitungen zerbissen. Dadurch wurde ein Schmorbrand ausgelöst, den die Feuerwehr aber schnell in den Griff bekam. Die Ratte überlebte den Kurzschluss nicht.