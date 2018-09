Der Streit um abgelehnte SPD -Mitgliedsanträge in Hagen geht weiter. Etwa 50 Bewerber haben einen offenen Brief an die Landes- und Bundes- SPD verfasst. Das bestätigte Ali Yavuz, SPD-Mitglied in Hagen, am Montagabend (24.09.2018) dem WDR . Er versucht seit Jahren neue Parteimitglieder anzuwerben. Die abgelehnten Bewerber erheben schwere Vorwürfe gegen die Hagener Sozialdemokraten.

Bewerber mit Migrationshintergrund abgelehnt

Sie werfen der SPD Rassismus vor. Der Vorwurf zielt auf den Unterbezirk Hagen und den Ortsverein Wehringhausen. Beide hatten vor Monaten die Aufnahme-Anträge von mehreren Bewerbern – überwiegend mit Migrationshintergrund – abgelehnt. Offenbar ohne mit ihnen gesprochen zu haben.

Der SPD-Vorstand fürchtet, dass die Bewerber die Ortsvereine unterwandern wollen. Er wirft einigen Personen vor, dafür sogar Unterschriften gefälscht zu haben. Das weisen die Bewerber von sich und suchen nun Unterstützung bei der Bundes- und Landes-SPD.