Tobi Kroker ist Deutscher, Capoeira-Trainer und sollte für ein Schulprojekt nach Duisburg-Marxloh kommen. Davor hatte er anfangs Angst. Der Ruf des Stadtteils war ihm suspekt. Diese Angst hat ihm Juri Kamberov genommen. Ein inzwischen 18-jähriger junger Mann aus Bulgarien, der früher Konflikte eher mit den Fäusten statt durch Argumente löste.

Juris Kindheit in Bulgarien

Juri war 13, als er aus Peschtera nach Duisburg-Marxloh kam. Peschtera ist eine kleine Stadt in der Nähe von Sofia. Hier lebte er mit Oma und Opa in einem Haus, erzählt er. Seine Kindheit war anders als die Kindheit vieler Kids hier in Deutschland. Juri musste Holz hacken und im Haushalt helfen. Kind sein, sei schwer gewesen, sagt er.

Oma und Opa haben ihn großgezogen. Für ihn Elternersatz, so wie heute auch noch. Über den Vater will er nicht reden, die Mutter war damals schon in Duisburg - wegen der Arbeit. Juri und sein Bruder sollten nachkommen. „Das war eine schwere Zeit für mich“ , erzählt er. Er konnte die Sprache nicht.

Als „Scheiß Ausländer“ beschimpft

Klassenkameraden beschimpften ihn anfangs als „Scheiß Ausländer“, er wurde gehänselt wegen seiner ärmlich wirkenden Kleidung und seiner ausgelatschten Schuhe. Freunde fand er keine. Manchmal habe er aus lauter Verzweiflung geheult, gesteht er.

Er schien hilflos ausgeliefert zu sein in einem neuen Land, einer neuen Stadt, einer neuen Umgebung. Und seine Oma und sein Opa fehlten ihm sehr. Die kamen erst viel später von Bulgarien nach Duisburg.

Capoeira: „Therapie für Hyperaktive"

Das Absurde daran: Die Klassenkameraden, sagt Juri, die ihn rassistisch beleidigten, waren Türken, Araber, Libanesen. Eben auch Ausländer, wie er selbst. Sie sahen auch anders aus als die Deutschen. Juri versteht das bis heute nicht. Er sei ein Mensch, wie jeder andere auch. Genau in dieser Zeit traf er auf Tobi.

Durch Capoeira konnte Juri seinen Frust abbauen

Der inzwischen 40-jährige aus Mülheim an der Ruhr, der anfangs über Schulprojekte Capoeira lehrte. Vor allem Kids mit internationalen Hintergründen finden über den Mix aus Breakdance und Kung Fu zu sich selbst. Werden ruhiger, entspannter. Tobi sagt: „Es holt die Kids dort ab, wo sie sind. In der Schule müssen sie still sitzen, hier ist das wie eine Therapie für Hyperaktive, sie können sich bewegen, singen, bekommen Lob und Bestätigung.“

Vom Schläger zum Vorbild

Juri war Tobi gleich aufgefallen. Von den Schlägereien, der Gewalt, der Mitgliedschaft in einer Jugend-Gang - davon war beim Training nichts zu spüren. Juri sagt heute: „So möchte ich nicht mehr sein, ich versuche den Kids jetzt selber beizubringen, Konflikte ohne Gewalt zu lösen.“

Juri und Tobi verbringen viel Zeit gemeinsam

Er erzählt von der Polizei, die bei der Familie war. Wie er sich schämte. Glück hatte, dass er nicht in den Jugendknast musste. Sozialstunden aufgebrummt bekam. Für ihn ist Tobi sein Retter, einer, den er so liebt wie seine Oma und seinen Opa.

"Rassismus findet hier an jeder Stelle statt"

Und Tobi, der ist durch Juri in die Familien gekommen: Tee trinken bei der Oma von Juri, die Menschen kennenlernen, mit ihren Sorgen und Nöten. Etwas über das Anderssein lernen. Denn Juri geht in Duisburg arbeiten, verdient Geld, damit die Familie über die Runden kommt.

Tobi besucht Juris Familie auch oft zuhause

Tobi: „Als ich Juri kennen gelernt habe, habe ich erlebt, wie heftig der Rassismus hier in Marxloh ist. Die Deutschen, die hier noch wohnen, haben Angst vor den Neuzuwanderern aus Rumänien und Bulgarien. Die Türken und die Araber mögen die Rumänen und Bulgaren auch nicht. Und die Rumänen mögen die Bulgaren auch nicht. Rassismus findet hier an jeder Stelle statt.“ Daher war es Tobi so wichtig, dass er Juri dabei hilft, sich zu ändern und damit auch sein Verhalten und so zu einem toleranteren Menschen wird. Das Projekt ist bisher gelungen.

Vorurteile ablegen

Juri hat ein Ziel vor Augen: So zu werden wie Tobi. Erzieher, Sozialarbeiter - etwas mit Kindern machen. Und Juri hat was für seine Freizeit gefunden. Er kümmert sich inzwischen um die Kids im Viertel, holt sie von der Straße, bringt ihnen Capoeira bei. Hört ihnen zu, gibt ihnen Bestätigung. Lacht mit ihnen, macht Musik mit ihnen.

Und Tobi, der traut sich nun ganz oft nach Marxloh, ohne Angst. Hat gelernt, dass hinter jeder Fassade Menschen leben, die gastfreundlich sind und sich freuen, wenn sich jemand auch für sie interessiert. Vorurteilsfrei. Eben ein Stück Europa in Duisburg-Marxloh.

Stand: 18.03.2021, 08:22