Unfall mit sechs Verletzten in Essen: Illegales Autorennen?

Gutachter untersuchen nach dem schweren Verkehrsunfall in der Essener Innenstadt am Samstag (12.05.2018), ob sich die beiden Unfallverursacher ein illegales Autorennen geliefert haben. Ein Gutachter werde sich nun das Spurenbild genau ansehen, so die Polizei am Montag (14.05.2018). "Wir gucken auch, ob Videoaufnahmen vorhanden sind."

Gesucht werden außerdem Zeugen, denen die beiden " PS-starken " Autos schon vor dem Unfall " durch ungewöhnliche Fahrweise " aufgefallen sind.