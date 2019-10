Polizei kontrolliert Tuning-Szene in Bochum

In Bochum hat die Polizei am Freitagabend (25.10.2019) die Tuningszene kontrolliert. Von über 90 Fahrzeugen waren elf aufgrund technischer Veränderungen nicht mehr zugelassen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag (26.10.2019) dem WDR . Eines der Autos war noch am Abend abgeschleppt worden. Es entsprach nicht den Vorgaben des Pflichtversicherungsgesetzes.

Anwohner der Viktoriastraße in Bochum hatten sich beschwert, dass nachts und am Wochenende immer die selben tiefergelegten Autos lautstark die Straße rauf und runter fahren würden.