Raser und Poser sorgen für Lärm am Hafenbecken in Gelsenkirchen

Am Hafen Graf Bismarck in Gelsenkirchen sind Polizisten und städtische Bedienstete gegen Raser und Poser vorgegangen. Insgesamt wurden am vergangenen Freitag und Samstag 43 Verkehrsverstöße festgestellt und 45 Platzverweise ausgesprochen, wie die Stadt am Montag (29.07.2019) mitteilte.

Überprüft worden seien 86 Fahrzeuge und 119 Menschen. Die Wohngegend um den Hafen Graf Bismarck am Rhein-Herne-Kanal ist eine neue Wohnsiedlung mit jungen Familien.